タレントの島崎和歌子が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)で川栄李奈演じる日高茉海恵の母・日高ミツコ役を務めることが7日、明らかになった。日高ミツコ役の島崎和歌子波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める本作は、正反対の人生を歩んできた花村薫(波瑠)と日高茉海恵(川栄李奈)が、禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメ