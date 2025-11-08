全国でクマの出没が相次ぐ中、コンビニエンスストア各社は、従業員や客の安全確保のためのガイドラインなどを定め、対策を進めています。ファミリーマートは、クマが出没する頻度が高い北海道や東北のおよそ400店舗に、撃退スプレーを配布する予定だということです。また、全国の店舗にある大型モニターにクマの出没に注意するメッセージを配信するほか、店の近くでクマ出没の情報が入ったときには、外の客を店内や車内に誘導した