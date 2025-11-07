細田守監督によるアニメ映画『果てしなきスカーレット』より、エンディングテーマの歌詞を細田監督が書き下ろし、主人公の王女・スカーレットを演じる芦田愛菜が歌唱を担当することが発表。あわせて、同楽曲を使用した特別PVも公開された。【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマが彩る『果てしなきスカーレット』特別PV本作のテーマは、“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、