インドネシアの首都ジャカルタにある高校のモスクで7日、爆発がありました。生徒ら50人以上がケガをし、事件に関与したとみられる17歳の少年が逮捕されました。地元メディアによりますと、インドネシアの首都ジャカルタで7日、高校のモスクで生徒らが礼拝中に2回の爆発がありました。この爆発で、生徒ら50人以上がケガをして病院に搬送されました。現場からは手製の爆発装置のような部品などが発見されたということです。警察は事