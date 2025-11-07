MAISONdesのアーティストプロジェクト・日曜日のメゾンデが新曲「超弩級フロンティア」を11月12日に配信リリースする。 （関連：日曜日のメゾンデ、新曲「超弩級フロンティア」リリース『ジャイアントお嬢様』を原作にボカロP・サツキが作詞作曲） 同楽曲は『サンデーうぇぶり』（小学館）で連載中のコメディ漫画『ジャイアントお嬢様』を原作としており、ボカロP・サツキが作詞作曲を手掛けた。