吉本興業の先輩後輩コンビ、フットボールアワーの岩尾望（４９）と、マユリカ・中谷（３６）が７日、独身の身について語った。吉本とジブラルタ生命がタッグを組み都内でこの日、人生とお金の関わりを笑いで学ぶイベント「ＴＨＥ笑金ＬＩＶＥ未来を考える夜―覗こう！描こう！私たちの未来―」が開催された。２０代が近い将来直面する可能性が高い「同棲・結婚・教育や住宅購入」がテーマで、フットが司会を務め、マユリカ