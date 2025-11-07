黒竜江省ハルビン市の松花江都市景観帯。（７月３１日、ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社北京11月7日】中国共産党中央党史・文献研究院国家ハイエンドシンクタンクと新華社国家ハイエンドシンクタンクは7日、「中国式現代化の基本的実現に向けた重要段階−第15次5カ年規画期における中国経済社会発展の戦略構想」と題した報告書を共同で発表した。報告書は、これまで14回にわたり実施された5カ年計画が、中