佐賀県警小城署は7日、県内の60代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約3千万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月上旬、被害者が投資に関するインターネットサイトを閲覧していたところ、投資学習グループの関係者を名乗る人物とSNSでつながった。その後、SNSのメッセージでやりとりをする中で「各メンバーが行うべきことは、毎日運営資金を準備し、その後、AIスマートシス