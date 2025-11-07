NY原油先物12 月限（WTI） 1バレル＝59.97（+0.54+0.91%） NY原油先物は東京市場の５９ドル６０セント前後から、ロンドン市場に入って６０ドル４６セントまで上昇。その後５９ドル８０セント前後に落とすなどロンドン午後からNY朝にかけては少し慎重な動き。