NY金先物12 月限（COMEX) 1オンス＝4006.00（+15.00+0.38%） 今日のNY金先物は東京午前に一時マイナス圏も、その後株安もあってリスク警戒の動きからの金の買いが優勢。その後ロンドン夕方から NY市場にかけてやや軟調で一時４０００ドルを割り込む語気を見せている。週末を前に少し慎重な動き