ドル円は１５３円４０銭前後、ロンドン市場で２度１５３．００トライもしっかりで反発＝NY為替 ドル円はロンドン朝に１５３．８２を付けたものの、その後ロンドン午後に１５３円００銭を二度トライ。東京午前は１５２円も見られたが、この時間帯は下押しに慎重でその後の買いを誘っている。 ＵＳＤＪＰＹ１５３．３６