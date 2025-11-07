「別に嬉しくなんかないし！」と強がりながらも、どこか照れた笑顔を見せるツンデレ女子。素直じゃない態度に「放っておけない」と感じる男性は多いんです。そこで今回は、そんなツンデレ女子を男性がかまってあげたくなる３つの理由を紹介します。強がりの裏にある「かわいげ」が見えるからツンデレ女子は、プライドが高そうに見えて実は繊細。そんな“強がりの裏のかわいさ”に男性はギャップ萌えします。例えば、文句を言いなが