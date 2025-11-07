「今度こそ幸せになれると思ったのに…」-と嘆いていませんか？いつも似たような恋の結末を迎えてしまうのは、実は“無意識の思考パターン”が原因かも。そこで今回は、報われない恋を繰り返す女性に共通する“心のクセ”を解説します。「愛されたい」が強すぎる恋をすると「相手に好かれたい」「嫌われたくない」という思いが先走り、自分を後回しにしていませんか？相手の予定を優先しすぎたり、LINEの返信に一喜一憂したり。気