近ごろ観光客が増え、人混みばかりが話題になる京都・清水周辺。そんな清水で静かに滞在しながら、いつもと違う京都に出会えるのが【ザ･ホテル青龍 京都清水】です。昭和８年（1933年）に竣工した旧清水小学校を保存・活用した緑豊か敷地では、周囲の人出や喧噪が嘘のように静か。そのうえライトアップが映える八坂の塔や、人影の少ない早朝の清水寺も散策にぴったり。ザ･ホテル青龍に泊るからこそ静かで美しい京都に出会えます。