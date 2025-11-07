巨人で１０年間プレーし、今季限りでの現役引退を決断した重信慎之介外野手（３２）が７日、自身のユーチューブチャンネル「しげガレージ」で「引退会見。」のタイトルで動画を公開。約１７分間の動画で決断の理由など詳細を語った。スーツ姿でカメラの前に着席した重信。「ただいまから引退会見を行います」という記者役の女性の言葉から始まり、その女性の質問に答える形式で自らの言葉で引退について話した。引退を決断し