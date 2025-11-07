オリックス・山崎颯一郎投手が７日、高知キャンプ２日目に投球練習を行った。今季終了後は初となるブルペン入りで、変化球を交えて６８球。「どちらかというとスムーズ（な動き）というか、最後にしっかり力が伝わるような感覚で。真っすぐは普通に良くて、シーズン中と変わらない出力というか、（指の）かかりで投げられた」と、納得の表情を浮かべた。今季は３度のファーム調整を経験し、２８試合登板と苦しんだが、９月以降