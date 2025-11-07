メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らによる盗撮事件を受けて、名古屋市は再発防止のためのプロジェクトチームを立ち上げました。 名古屋市が立ち上げたプロジェクトチームは、弁護士や大学教授、小中学校の校長やPTA会長など、計10人で構成されます。 7日の初会合では、教員の性暴力に関する研修の強化を求める声や、校内の防犯カメラの設置について子どもへのプライバシーの配慮を求める意見などが