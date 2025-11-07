メ～テレ（名古屋テレビ） 名鉄の中間決算は、トラック事業の不調や物価高を背景に、純利益が半減しました。 名鉄は今年4月から9月までの純利益が、去年の同じ時期より47.8％少ない112億円でした。 運送事業が業績の重しとなり、本業のもうけを示す営業利益は29％少ない171億円でした。 トラック輸送では、事業統合の際に客離れが起き、物流量が減ったことなどが原因です。 物価高による個人消費の低迷も追い打ち