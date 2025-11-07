アニメーション映画監督・細田守による最新作『果てしなきスカーレット』が、11月21日より全国の劇場で公開される。その最新情報として、本作のエンディングテーマ「果てしなき」を、主人公・王女スカーレットを演じた芦田愛菜が歌唱していることが明らかになった。7日夜に日本テレビ系『金曜ロードショー』で『おおかみこどもの雨と雪』が放送された直後に流れた特別映像でその歌声が披露された。【動画】芦田愛菜が歌うエンデ