2025年11月7日午後8時すぎ、美唄市にあるJR光珠内駅付近の国道12号で、車6台が絡む事故がありました。警察によりますと、この事故で車を運転していた女性が意識不明の状態で、男性2人が意識のある状態で病院に搬送されたということです。現場付近の国道12号は、7日午後11時現在、通行止めになっています。事故当時、路面はブラックアイスバーン状態で、警察は事故原因とみて詳しく調べています。