元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が7日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。宮崎県宮崎市で行われている、侍ジャパンの強化合宿を取材した模様がオンエアされた。松坂さんはまず、侍ジャパンの井端監督を直撃。話題はサイン伝達機器「ピッチコム」に。NPBでは導入されていないが、世界一連覇を目指す来年3月のWBCでは使用されるため、今回の合宿で投手、捕手が身につけ