■台風26号(フォンウォン) 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年11月7日21時45分発表 7日21時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯12度00分 (12.0度)東経135度30分 (135.5度)進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)中心気圧    975 hPa中心付近の最大風速