７日午後５時３０分頃、鳥取県南部町下中谷の養豚場「ファロスファーム西伯農場」で、「豚小屋が燃えている」と目撃者から１１９番があった。複数の豚舎を焼き、約３時間半後にほぼ消し止められた。同県警米子署によると、当時勤務していた従業員１１人のうち、６０歳代と５０歳代の男性２人と連絡が取れていないといい、確認を急いでいる。