ボートレース若松の「デイリースポーツ杯」は７日、開幕した。高倉和士（３４＝福岡）は前半３Ｒを３コースから道中逆転で１着をもぎ取ると、後半１２Ｒは６コースから粘って４着と好走した。「ペラは自分の形に叩けたが、まだ回転が合ってなくて全体的に普通くらい。重たいので回転を合わせたい」と好素性４６号機の調整は途上だ。２０２６年前期に適用される勝率は７・１８でＡ１復帰を決めた。「シンプルにグレードレース