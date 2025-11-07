ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」は７日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。松村敏（４２＝福岡）は絶好枠で臨んだ準優９Ｒを逃げて快勝。スリットはダッシュ３艇が優勢だったが、Ｓ後に伸び返して先マイ。１Ｍ的確に旋回して加速すると後続を一気に引き離した。２連率５１％の相棒４３号機は「５日目の朝に新品リングを２本入れてみた。変わらず出足はしっかりしているし悪くはなっ