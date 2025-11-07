メ～テレ（名古屋テレビ） フジテレビをめぐる問題の後、初めての「民間放送全国大会」が名古屋市で開かれ、民放連の早河会長は「ガバナンス強化に着実に取り組む」と話しました。 日本民間放送連盟が年に一度開催する全国大会が7日午後、名古屋市内のホテルで開かれました。 式典では、早河洋民放連会長がフジテレビ問題を念頭に「長期にわたり特定の放送局への広告出稿が止まるという事態を経験した」としたうえで