今日7日の夜、盛岡で「初雪」が観測されました。今シーズン、本州で初めての初雪の観測です。明日8日の朝にかけて東北の山沿いや北海道は路面の凍結などに注意が必要です。盛岡で「初雪」今シーズン本州で初今日7日の夜に、盛岡で初雪が観測されました。平年より2日早く、昨年と同日の初雪となりました。今シーズン、北海道を除く本州で初めての初雪です。東北の山沿いや北海道では積雪となっている所があり、明日8日の朝にかけ