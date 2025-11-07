カナダ買い強まる、加雇用統計は予想外の強さ失業率低下＝ＮＹ為替 １０月カナダ雇用統計は予想外の強さを示した。失業率は６．９％と前回および予想の７．１％を下回った。雇用は6.66万人増と予想5千人減を大幅に上回った。労働参加率も65.3％と0.1％ポイント上昇した。 ドルカナダは1.41台割れから1.4060付近に下落。カナダ円は108.60付近から109円手前へと買われている。 USD/CAD1.4071CAD/JPY108.92