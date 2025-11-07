米１０年債利回りは反発＝米国債オープン 米１０年債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて低下し、ロンドン午前の４．１１％前後から４．０８％に迫った。しかし米国勢参加で反発。株安などを受けたリスク警戒の債券買い’（利回り低下）が目立っていたが、週末を前に一方向の動きにも慎重となっている。 米国債利回り 2年債 3.562（+0.006） 10年債 4.103（+0.019） 30年債 4.709（+0.029）