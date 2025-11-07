政府備蓄米をめぐって財務省の審議会は、政府が保管するのでなく、「民間備蓄」を活用することで年間387億円の負担が減るとの試算を示しました。政府はこれまで毎年20万トン程度の備蓄米を買い入れ、5年間保管した後、飼料用として安く売却していますが、年間の国の負担は403億円にのぼっています。財政制度等審議会は流通段階にある民間在庫の一部を「民間備蓄」として活用する場合、負担は16億円程度となり、政府が保管するより