税関総署の11月7日の発表によると、中国の10月の物品貿易総額は3兆7000億元（約79兆7000億円）で、うち輸入額は前年同月比1．4％増の1兆5300億元（約33兆円）で、5カ月連続の増加でした。中国の物品貿易総額は今年1-10月に安定した増加を見せ、前年同期比3．6％増の37兆3100億元（約804兆円）に達しました。うち輸出額は22兆1200億元（約477兆円）、輸入額は15兆1900億元（約327兆円）でした。第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が