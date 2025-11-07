DeNAは7日、10月23日のドラフト会議で指名した選手の新入団選手発表会「BRANDNEWSTAREVENT2026」を、25年度オフィシャルファンクラブ「BlueMates」メンバー限定で開催すると発表した。日時は12月6日で、場所はパシフィコ横浜会議センター1階メインホール。午後2時開始で、相川亮二監督も参加する。会場内には、ファンが新入団選手の気分を味わえる新入団選手発表会デザインのフォトブースを設置するほか、イベント来