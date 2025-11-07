7日午後、千葉県流山市で住宅が全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。警察はこの家に住む60代の男性とみて、身元の確認を進めています。警察と消防によりますと、7日午後3時すぎ、流山市江戸川台で目撃者から「黒い煙が出ている」と119番通報がありました。ポンプ車など7台が出動し、火はおよそ6時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅が全焼し、焼け跡から年齢不詳の男性の遺体が見つかりました。この住宅には60