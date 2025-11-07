テレビ東京系「ウルトラマンブレーザー」でヒロインを務めた女優の山田姫奈（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題し、第1子の出産を発表した。「先日無事第一子産まれました。母子共に健康です」と報告。「自分が親になる想像なんてこれっぽっちもしていなかったけど自分の人生心の奥底から完璧だと思えるほどこの子を授かって良かった。涙が止まらないほど幸せです。。。本当に私の人生においてここまで少しで