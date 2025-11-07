今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”できることを考えます。7日は「簡単ストレッチで呼吸改善に」です。■「巻き肩」になることで呼吸が浅くなる実は現代人は、呼吸が浅くなりがちな生活を送っているといいます。呼吸器が専門のTOKYO FUTURE CLINIC・奥仲哲弥院長によると、長時間のデスクワークやスマホ操作などの影響で「巻き