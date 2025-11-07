【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比16銭円安ドル高の1ドル＝153円16〜26銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1560〜70ドル、177円16〜26銭。米長期金利の低下を受けて前日に円高ドル安が進んだ反動で、利益確定や持ち高調整を目的とした円売りドル買いが先行した。