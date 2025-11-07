プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥が7日、12月27日にサウジアラビア・リヤドで開催される「リヤド・シーズン」への出場発表が行われた会見に出席。次戦への意気込みや、彼がその先に見据える彼自身の責任について言及した。そのサウジでの対戦相手は、アラン・ピカソ（32勝0敗1分、17KO）。井上はまず対戦相手について「長身で好戦的な選手」と評し、「これからしっかりと戦略を練っていきたい。今回