元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーン氏が、古巣アンフィールドに凱旋したトレント・アレクサンダー・アーノルドに対し、リヴァプールのファンが浴びせたブーイングを「不当」だと痛烈に批判した。『MARCA』が伝えている。アレクサンダー・アーノルドは、昨夏に契約を更新せず、レアル・マドリードへ移籍しており、多くのファンはこれを「裏切り」と解釈していた。チャンピオンズリーグでのリヴァプールとの