JR西日本によりますと、土讃線で列車が人と接触し、前を走る特急列車が遅れて運転していたため、瀬戸大橋線の岡山方面の一部列車に午後10時半現在、約15分の遅れがでているということです。 影響線区 瀬戸大橋線岡山から児島まで一部列車遅延