カシオ計算機は、耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、花柄をあしらったアナログモデル「BGA-290FL」シリーズを11月8日より発売する。価格は17,050円。「BGA-290FL」シリーズ○「BGA-290」をベースに花モチーフの装飾を施した「BGA-290FL」シリーズは、秋冬コーデに華やぎを添える花柄デザインが特徴。カラーバリエーションはブルー（BGA-290FL-2AJF）・ピンク（BGA-290FL-4AJF）・ホワイト（BGA-290FL-7AJF）の3色