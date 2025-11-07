◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）２５位で出た２０歳ルーキー・荒木優奈（Ｓｋｙ）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位と３打差の７位に浮上した。１番で１・５メートルに寄せてバーディー発進。３番は６メートル、５番は１０メートルをねじ込むなど、前半だけで５つ伸ばした。「特にピンチもなくて、流れも良か