お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴（34）が7日放送のTBS系「それSnowManにやらせて下さい」（後7・00）に出演。現在放送されている同局の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演しており、撮影初日の出来事を振り返った。今回は「それスノフレンドパーク3時間SP」と題して放送され、俳優の妻夫木聡、女優の波瑠ら豪華ゲスト陣が登場した。秋山は日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チームとして参戦した。「撮影現場の