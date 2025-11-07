土井成樹デビュー２５周年記念自主興行「オレやろプロデュース２０２５」（７日、新宿フェイス）のメインで、全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）がドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカー、ＹＡＭＡＴＯから?ラブコール?を送られた。宮原はこの日、ＹＡＭＡＴＯ、青柳優馬と組んでシュン、安齊勇馬、帆希組と対戦。シュンとともに先発すると、観客の歓声を煽り合うなど意識しあった。その後も試合では激し