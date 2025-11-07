高市早苗首相が７日、総理大臣に就任後初めてとなった衆院予算委員会で、全閣僚が出席のもと与野党国会議員たちと論戦を交わした。午前中に質問に立ったのは自民党の齋藤健元経産相。クマ被害対策について「私はいまの状況は災害レベルに達しているのではないのかと思っていますし、来年どうなってしまうのかという危機感を感じています。クマと人間の縄張り争いが起こったのかというぐらいの危機感。みなさんの不安に寄り添っ