アイドルグループ・乃木坂46のメンバーであり、東京藝術大学に在学中の池田瑛紗さん（23）が、初となる個展『Wings:あひるの夢』を東京・神保町で開催。7日の開催を前に内覧イベントが行われました。個展『Wings:あひるの夢』（11月7日〜12月7日開催）は、池田さんが日常をつづったこれまでのブログを題材に様々な手法で手がけた作品の展示会。“アイドル”と“アーティスト”という2つの顔を持つ池田さんならではの作品が展示され