貴州省遵義市新蒲新区にあるタッチスクリーンカバーガラスの研究開発メーカーの工場で作業員が携帯電話やタブレット用のタッチスクリーンカバーガラスの受注生産をフル稼働で行っており、活気あふれる光景が広がっていた。中国新聞網が伝えた。この企業は24本のスマート生産ラインを擁し、1日当たり50万台の携帯電話用および5万台のタブレット用タッチスクリーンカバーガラスを生産可能で、主にファーウェイ（華為技術）やシャオミ