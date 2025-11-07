食の好みが似通っていた方が、カップルはうまくいくと言われている。特に嗜好品であるお酒については、片方がお酒好き、片方がまったく飲まないとなると生活にも影響が出てきそうだ。 【マンガ】夫婦の寝室を別にしたら「睡眠の質」が改善しただけではなく、うれしい“オマケ”もあったお酒が好きな私と、まったく飲まない夫原案：亀山早苗マンガ：藪犬小夏（@yabuinukonatsu）(文:All About 編集部)