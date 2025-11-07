山形市によりますと、7日午前9時ごろ、山形市大字新山地内の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃情報 また、7日午前7時ごろには大字下東山地内の山林でもクマ1頭が目撃されているということです。 市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（新山） ■目撃場所（下東山） ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃情報（山形市） 11月7日（金曜）午前9時00分頃大字新山地内の山林にてクマ1頭を目撃11月7日（金