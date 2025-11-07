南魚沼市の国道で、20代女性が運転する普通乗用車と体長約50cmのクマが衝突する事故がありました。その後、現場近くでクマの死体が発見されました。 7日午後5時半ごろ、普通乗用車で南魚沼市芋赤の国道を走行していた20代女性から「左側から道路に出てきた体長およそ50cmのクマと衝突した」と110番通報がありました。運転手の女性にけケガはありません。 衝突したクマの行方は分かっていませんでしたが、その後、現場近くで