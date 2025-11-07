11月7日午後、浜松市天竜区の木材会社の倉庫で、作業員の男性がフォークリフトで木材を運ぶ作業をしていたところ、リフトや木の間に挟まれました。男性は運ばれた病院で、死亡が確認されました。 7日午後、浜松市天竜区にある木材会社の倉庫で、フォークリフトを使い、木材を運ぶ作業をしていた作業員の男性(61)がフォークリフトと木材の間に挟まれました。 警察によりますと、午後4時すぎに、会社の同僚が男